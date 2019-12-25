Военная разведка Украины целиком переключилась на Россию

Фокус в сторону РФ и Белоруссии сместился после событий 2014 года.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что военная разведка Украины полностью переключилась на Россию, Белоруссию и самопровозглашенные республики на юго-востоке страны. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам Пухова, спецслужбы также ранее активно работали по Польше, Румынии и другим соседним государствам.

И до 2014 года украинская военная разведка работала по России. Однако она также работала по Польше, Румынии и другим странам, а после 2014 года фокус полностью сместился. Сейчас она работает полностью против России и непризнанных республик. Руслан Пухов, директор ЦАСТ

Он отметил, в начале 2000-х годов разведка Украины прогнозировала вооруженный конфликт с Румынией. На это ориентировалось Министерство обороны страны при строительстве военных объектов.

Ранее политлог Вадим Карасев заявил, что Германию и Францию напугала военная мощь Украины. По его мнению, Берлин и Париж не могут допустить членства Украины в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе, так как это будет грозить возможным доминированием Востока европейского региона над Западом, а также изменит баланс сил в международном сообществе.

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