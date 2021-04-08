Военком Петербурга увеличил число личных встреч с горожанами

Также по вопросам частичной мобилизации можно обратиться по телефонам и письменно.

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский начал чаще проводить личные встречи с жителями Северной столицы по вопросам частичной мобилизации. Об этом руководитель сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Также Качковский перечислил основные способы получить интересующую мобилизированных и их близких информацию. Свои вопросы можно задать по телефону "122". Также есть вариант воспользоваться услугами районных администраций, а также следующими "горячими линиями" Минобороны: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46.

Письменный запрос можно направить на электронный адрес военного комиссариата Северной столицы – voenkomspb_1@mil.ru. Сам Сергей Качковский проводит личный прием граждан каждую среду, а его заместитель – по четвергам.

Ранее мы сообщили о том, что за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело.

Фото: Piter.TV