Военком опроверг информацию об очередях в военкоматы Петербурга

Осенний призыв в Северной столице пройдет с 1 октября по 31 декабря и охватит 30 тыс. человек.

Военный комиссар Петербурга Марат Урмансов опроверг информацию об очередях в городские военкоматы. Об этом пишет издание "РИА Новости" 29 сентября.

Военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день. 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету работающих на предприятиях. Марат Урмансов, военный комиссар Петербурга

Кроме того, Урмансов отметил, что все предприятия успеют подать списки в военкоматы, а их сотрудники окажут необходимую помощь.

Осенний призыв в Северной столице пройдет с 1 октября по 31 декабря и охватит 30 тыс. человек.

Фото: Piter.TV