Водителя автобуса наградят за спасение людей на платформе в Рощино

"Пассажиравтотранс" наградит водителя автобуса за героизм.

Руководство “Пассажиравтотранса” представит к награде водителя автобуса, который спас 15 человек от столкновения с электропоездом “Ласточка”. Какое именно поощрение положено герою, представители организации не уточнили.

Напомним, что утром 17 февраля на железнодорожном переезде в Рощино произошла авария между рейсовым автобусом и электричкой. Транспортное средство застряло между опустившимися ограничителями. Шофер успел высадить пассажиров до того, как в него врезался состав. Петербуржец получил серьезные травмы. Он все еще находится в реанимации.

Отметим, что автобус направлялся в сторону снежного курорта “Пухтолова Гора”. Люди двигались от станции метро “Кировский завод”. Трагедия случилась при разрешающем сигнале светофора. Сотрудники железнодорожной платформы отвлеклись на разговор со стажером, поэтому не подали предупреждающий сигнал о приближении поезда, а также заблокировали движение шлагбаумами. Позже пассажиров развозили попутные машины.

В “Пассажиравтотрансе” отметили, что именно профессионализм водителя позволил избежать жертв.

