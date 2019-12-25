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Водители маршруток в Петербурге борются с коронавирусом с помощью репчатого лука
Сегодня, 13:19
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himif

Водители маршруток в Петербурге борются с коронавирусом с помощью репчатого лука

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Нарезанный овощ предприимчивые автомобилисты разложили недалеко от своей самодельной кассы с деньгами.

Водители петербургских маршруток на волне известий о пандемии коронавируса решили тоже обезопасить себя и своих пассажиров от заражения. Вместо дезинфекции салонов или раздачи антисептиков и масок самые находчивые использовали обычный репчатый лук. Защитную новинку запечатлели при утренней поездке на работу петербуржцы.

Водители разложили нарезанный лук в углублении передней части салона, где у маршрутчиков традиционно располагается "стол" с самодельной кассой для наличных. Так рядом с выемкой для монет начал соседствовать слезоточивый овощ.

зато никто рядом стоять точно не будет)

– пошутили в комментариях петербуржцы.

Тем временем, в городе стараются обеспечивать чистоту и дезинфекцию общественного транспорта силами специалистов. В метро чистят сиденья, поручни и двери растворами усиленной концентрации, в автобусах дезинфицируют также поручни и ручки дверей. В Ленобласти ведется такая же работа. Чистку проводят люди в защитных костюмах и респираторах.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: дезинфекция, коронавирус, маршрутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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