Водители маршруток в Петербурге борются с коронавирусом с помощью репчатого лука

Нарезанный овощ предприимчивые автомобилисты разложили недалеко от своей самодельной кассы с деньгами.

Водители петербургских маршруток на волне известий о пандемии коронавируса решили тоже обезопасить себя и своих пассажиров от заражения. Вместо дезинфекции салонов или раздачи антисептиков и масок самые находчивые использовали обычный репчатый лук. Защитную новинку запечатлели при утренней поездке на работу петербуржцы.

Водители разложили нарезанный лук в углублении передней части салона, где у маршрутчиков традиционно располагается "стол" с самодельной кассой для наличных. Так рядом с выемкой для монет начал соседствовать слезоточивый овощ.

зато никто рядом стоять точно не будет) – пошутили в комментариях петербуржцы.

Тем временем, в городе стараются обеспечивать чистоту и дезинфекцию общественного транспорта силами специалистов. В метро чистят сиденья, поручни и двери растворами усиленной концентрации, в автобусах дезинфицируют также поручни и ручки дверей. В Ленобласти ведется такая же работа. Чистку проводят люди в защитных костюмах и респираторах.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"