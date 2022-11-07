Водитель затонувшего в Неве с женщиной внутри автомобиля арестован в Петербурге

Фигуранту вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Невский районный суд заключил под стражу до 5 января 2024 года водителя автомобиля, который затонул в Неве с женщиной внутри 5 ноября у дома по Рыбацкому проспекту. Фигуранту вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 7 ноября.

5 ноября мужчина следовал по грунтовой дороге на Рыбацком проспекте в направлении к Неве. В машине находилась женщина. Водитель припарковался на уклоне проезжей части, покинул авто и допустил его съезд в реку. Женщина скончалась.

6 ноября фигуранта задержали. Он является гражданином иностранного государства, временная регистрация истекла 25 декабря 2022 года. Мужчина привлекался к административной ответственности за уклонение от выезда из РФ и нарушение ПДД. Он просил иную меру.

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Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга