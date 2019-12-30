Во втором сезоне "Ведьмака" может появиться Дийкстра

На эту роль пробуется шотландский актер Грэм Мактавиш.

В сети появились пробы шотландского актера Грэма Мактавиша намекающие на то, что во втором сезоне "Ведьмака" от Netflix появится новый персонаж. Характер героя и сама сцена намекают на то, что Мактавиш сыграет — шпиона и главу реданской разведки Сигизмунда Дийкстру.

На ролике показано, как актер общается с "Королем Визимиром". В частности, они обсуждают побег пленника на Востоке, а также тот факт, что "Дэвид" совсем не смахивает на шпиона.

Скорее всего, эта сцена была написана специально для проб и вряд ли появится во втором сезоне сериала.

Первый сезон "Ведьмака" вышел 20 декабря 2019 года на Netflix. Точная дата релиза второго сезона пока не раскрывается. Известно только то, что сериал выйдет в 2021 году. В продолжении зрителям покажут персонажей, принадлежащих сексуальным и гендерным меньшинствам.

Главные роли в сериале "Ведьмак" исполнили Генри Кавилл (Геральт), Ани Чалотра (чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (княжна Цири).

Ранее мы писали, что в Netflix анонсировали выход анимационного фильма по "Ведьмаку".

Фото: redanianintelligence.com

Видео: redanianintelligence.com, Youtube/ iVideos