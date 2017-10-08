Во время протестов в Петербурге врачи не успели к умирающей женщине

Следствие разбирается, почему скорая не смогла вовремя приехать к пострадавшей, которая жила неподалеку от Мариинской больницы.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти 55-летней женщины, к которой не успели добраться сотрудники скорой помощи.

Инцидент произошел 7 октября. Петербурженке, проживавшей на Колокольной улице в Центральном районе города, вечером стало плохо. Согласно предварительной информации, ей в горло попал посторонний предмет.

55-летней женщине вызвали врачей из Мариинской больницы, расположенной неподалеку. Вызов поступил в 18:48, сообщает "Интерфакс". Бригада скорой помощи не смогла успеть к пострадавшей из-за затруднения движения на углу Невского и Литейного проспектов.

Комитет здравоохранения заявил, что проезд машины от Литейного, 56, до угла с Невским занял две минуты, а там бригада попала в пешеходный затор, сообщает "Фонтанка". Из-за этого машина смогла доехать до Колокольной улицы лишь за 16 минут. В то время до пострадавшей добралась другая бригада скорой помощь, врачи которой констатировали смерть женщины.

Предположительно, дорожная ситуация была затруднена из-за протестующих сторонников Алексея Навального, которые вчера шли от Марсова поля через Литейный до площади Восстания. Однако в момент вызова врачей митингующие находились на участке между улицами Пестеля и Некрасова, которые расположены выше места расположения больницы. Их заблокировали сотрудники ОМОНа, которые не давали прорвать оцепление.

Видео: Ася Романенкова / Piter.TV