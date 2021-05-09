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Во время парада в Кемерово загорелся военный грузовик

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Причиной воспламенения стало замыкание электропроводки.

В Кемерово военный грузовик загорелся в колонне во время парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, из-за замыкания электропроводки. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в кемеровском гарнизоне.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено возгорание под открытым капотом военного "Урала". Водитель транспортного средства пытался погасить огонь огнетушителем, но справился с пламенем с помощью куска ткани. В кемеровском гарнизоне пояснили, что в автомобиле произошло замыкание электропроводки.

Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии.

из сообщения источника в кемеровском гарнизоне

Ранее "Роскосмос" показал фото парада Победы в Петербурге.

Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс

Теги: 9 мая, день победы, загорелся военный грузовик, кемерово, парад победы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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