"Роскосмос" показал фото парада Победы в Петербурге

Снимки сделали с орбиты. На них можно увидеть праздничные торжества не только в Северной столице, но и в Новосибирске.

Российские спутники сняли парады Победы, которые проходят по всей стране в этом году. Об этом появилось сообщение на сайте "Роскосмоса" 9 мая.

На первом снимке запечатлели парад Победы в Петербурге, который проходил на Дворцовой площади. В нем приняли участие почти пять тысяч военнослужащих и двести единиц военной техники. Горожане увидели танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные ракетные комплексы С-400.

На втором кадре можно увидеть праздник Победы в Новосибирске. 76-ю годовщину пришли отметить около двух тысяч военнослужащих и кадетов. Впервые показались на мероприятии и женские расчеты.

Ранее нам Piter.tv сообщили, что на параде Победы в Петербурге присутствовали более 200 ветеранов. Большинство из них прошли вакцинацию от коронавируса. Для зрителей организовали ложу с сидячими местами. На трибуне также находились губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В этот раз на параде также были 25 ветеранов, проживающих в Ленобласти.

Фото: "Роскосмос"