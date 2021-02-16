Учёные выявили 1 стебельчатую губку, 15 губок разных форм.

Во льдах в Антарктиде нашли неизвестных животных, похожих на губки. Об этом сообщили ученые Британской антарктической службы, которые описали находку в журнале Frontiers in Marine Science.

Животных обнаружили случайно — во время бурления скважин на шельфовом леднике Фильхнера. Они опустили камеру на большую глубину, где увидели в 260 км от линии берега, подо льдом толщиной 890 метров, неподвижных животных.

Учёные выявили 1 стебельчатую губку, 15 губок разных форм и 22 не идентифицированных организма.

Ранее научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител. Сваминатан подчеркнула, что первые сообщения о повторных заражениях пришли из ЮАР. Ученые проводят исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших. Как уточнила Сваминатан, среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.

Видео: World Environmental Conservancy WEC