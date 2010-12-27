Жителя Всеволожска заподозрили в растлении сына

Мальчику недавно исполнилось 4 года.

Жена жителя Всеволожского района заподозрила его в изнасиловании собственного сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

О происшествии стало известно 13 ноября. В полицию обратилась местная жительница и обвинила своего супруга в растлении своего 4-летнего сына. Через час после заявления женщины в правоохранительные органы, супруг оказался под стражей. Сейчас его допрашивают сотрудники следственного отдела СК по Всеволожскому району.

Напомним, что накануне полицейские получили сообщение о домогательствах 40-летнего мужчины над своей 15-летней дочкой. Это также произошло во Всеволожском районе. Об инциденте рассказала мать сына-насильника. На основании её слов, подозреваемый был задержан.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Гатчинском районе мужчина заявился в детсад с автоматом и гранатой.

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