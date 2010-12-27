Пенсионерка спасла внучку от домогательств сына-насильника

Во Всеволожском районе 66-летняя пенсионерка спасла свою внучку от домогательств своего сына-насильника. Об этом сообщила "Gazeta.spb" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О происшествии стало известно 12 ноября. Пожилая женщина пришла в полицию с заявлением о том, что ночью 27 октября её 39-летний безработный сын изнасиловал 15-летнюю внучку. Женщина рассказала, что во время совершения преступления он был пьян.
Полицейские выехали на место происшествия. Злоумышленника обнаружили в одной из деревень Всеволожского района. Сейчас он находится под стражей.
Ранее Piter.TV сообщил, что в Тихвинском районе полицейские нашли задушенную пенсионерку .
Фото: pixabay.com
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