Пенсионерка спасла внучку от домогательств сына-насильника

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Всеволожском районе 66-летняя пенсионерка спасла свою внучку от домогательств своего сына-насильника. Об этом сообщила "Gazeta.spb" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О происшествии стало известно 12 ноября. Пожилая женщина пришла в полицию с заявлением о том, что ночью 27 октября её 39-летний безработный сын изнасиловал 15-летнюю внучку. Женщина рассказала, что во время совершения преступления он был пьян.

Полицейские выехали на место происшествия. Злоумышленника обнаружили в одной из деревень Всеволожского района. Сейчас он находится под стражей.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Тихвинском районе полицейские нашли задушенную пенсионерку .

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