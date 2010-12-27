В Тихвинском районе полицейские нашли задушенную пенсионерку

Злоумышленник проживал с ней в качестве помощника.

В Ленобласти завершено расследование по факту убийства пенсионерки в собственном доме. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

О происшествии стало известно 7 мая. Правоохранительные органы выяснили, что 74-летняя женщина находилась в доме, расположенном на одной из улиц города Тихвина. В один из дней мужчина напился и напал на свою сожительницу.

В результате беззащитная пенсионерка умерла от удушения подушкой. Преступник был пойман сотрудниками полиции и помещен под стражу. Обвинительное заключение направлено в суд на рассмотрение.

Ранее Piter.TV сообщил, что пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья во Всеволожском районе.

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