Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья во Всеволожском районе

Мужчина изрешетил потолок и стены здания.

Во Всеволожском районе падчерица спряталась на крыше дома от пьяного отчима, открывшего стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию позвонила 27-летняя девушка. Она рассказала, что ей отчим, будучи в нетрезвом состоянии открыл огонь из ружья. Чтобы пули не попали в потерпевшую, она спряталась от него на крыше дома.

Правоохранительные органы незамедлительно выехали на место происшествия. Злоумышленником оказался 54-летний мужчина. Также в доме нашли ружье и патроны. По факту преступления проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти транспортная полиция раскрыла грабеж.

Фото: pixabay.com