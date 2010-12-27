В Ленобласти транспортная полиция раскрыла грабеж

Возбуждено уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Грабеж).

В Ленобласти транспортная полиция поймала вора, похитившего сумку у женщины в электропоезде "Санкт-Петербург – Любань". Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

О происшествии стало известно 12 ноября. Правоохранительные органы получили заявление от петербурженки. Она рассказала, что вечером в электричке у неё украли сумку. Стражи порядка начали разыскивать подозреваемого. В результате им удалось выйти на след злоумышленника. Выяснилось, что поздним вечером во время поездки из Петербурга в Любань 29-летний мужчина приглядел сумку, сидящей на переднем сидении женщины. Когда пассажирка отвернулась, он схватил "легкую наживу" и выбежал из вагона на железнодорожной станции Поповка. Преодолев несколько метров, преступник вернулся в поезд и зашел в уборную. Там он достал кошелек из сумки, а остальные вещи выбросил в форточку. Покинуть место происшествия он решил через окно.

Полицейские узнали, что он живет в Тосненском районе и работает пекарем. Помимо этого, мужчина уже попадался на кражах, хранении наркотиков и умышленном уничтожении имущества. На данный момент вор находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет

Ранее Piter.TV сообщил, что житель Ленобласти изуродовал лицо своему товарищу во время застолья.

Фото: pixabay.com