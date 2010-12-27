Житель Ленобласти изуродовал лицо своему товарищу во время застолья

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Прокуратура Фрунзенского района озвучила обвинение жителю Ленобласти, изуродовавшему лицо своему товарищу во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Об инциденте стало известно в марте 2019 года. Следствие установило, что мужчина напал на своего товарища во время застолья в ресторан-клубе "Все хорошо". Произошёл словесный конфликт, в процессе которого обвиняемый не удержался и ударил потерпевшего стеклянным бокалом по голове. После этого он не остановился и нанес мужчине повреждения, после заживления которых лицо гражданина осталось изуродованным. Теперь ему необходима помощь хирурга.

Уголовным делом займется Фрунзенский районный суд. Вероятнее всего злоумышленник отправится под стражу на срок до десяти лет

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти может появиться мораторий на возведение опасных объектов.

Фото: pixabay.com