В СНТ Всеволожского района отравили трех собак

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту отравления трех собак в СНТ "Колос" Всеволожского района. Об этом стало известно Piter.TV.

Тревогу забила 36-летняя дачница, которая сообщила, что животных отравили курицей. Неизвестные подъехали в садоводство на внедорожнике и оставили отравленную пищу. В результате две собаки умерли мучительной смертью, а домашний хаски находится в критическом состоянии.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция проводит проверку.

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Фото: Pixabay