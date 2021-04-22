Барельефы памятника будут доставлены в музей "Территория террора".

Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии. Об этом рассказали представители пресс-службы городского совета. Чиновники напомнили, что памятник установлен в 1970 году в память о воинах, победивших нацизм.

Принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент. У нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города. Андрей Москаленко, первый заместитель мэра Львова

После демонтажа барельефов, их транспортируют в местный музей "Территория террора". После этого рабочие приступят к демонтажу плит памятника. Ранее стелу Монумента исполнительный комитет городского совета признал аварийным объектом.

Напомним, что Монумент Славы во Львове был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха. Ансамбль представляет из себя 30-метровый пилон и скульптурную композицию, представленную фигурами Родины-матери и Советского воина. Рядом с памятником находится захоронение порядка 3,5 тысяч солдат, включая героев СССР (разведчика Кузнецова и летчика Михаила Лиховида).

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