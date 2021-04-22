  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:49
108
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии

0 0

Барельефы памятника будут доставлены в музей "Территория террора".

Во Львове начали демонтировать Монумент славы Советской армии. Об этом рассказали представители пресс-службы городского совета. Чиновники напомнили, что памятник установлен в 1970 году в память о воинах, победивших нацизм.

Принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещен Монумент. У нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента. Для этого были заложены средства в бюджете города.

Андрей Москаленко, первый заместитель мэра Львова

После демонтажа барельефов, их транспортируют в местный музей "Территория террора". После этого рабочие приступят к демонтажу плит памятника. Ранее стелу Монумента исполнительный комитет городского совета признал аварийным объектом.

Напомним, что Монумент Славы во Львове был воздвигнут на возвышении в городском Центральном парке культуры и отдыха. Ансамбль представляет из себя 30-метровый пилон и скульптурную композицию, представленную фигурами Родины-матери и Советского воина. Рядом с памятником находится захоронение порядка 3,5 тысяч солдат, включая героев СССР (разведчика Кузнецова и летчика Михаила Лиховида). 

Украинский журналист рассказал о нежелании соотечественников воевать за свою страну.

Видео: YouTube / GalNet, lvivadm; Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия 

Теги: вов, демонтаж памятника, львов, монумент славы
Категории: Новости России, События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии