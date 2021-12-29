Во Франции назвали агрессором НАТО, а не Россию. Такое заявление в эфире местного телеканала France 2 сделал лидер политической партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. По мнению эксперта, в настоящее время США потеряли главенствующее положение на международной арене, поэтому пытаются использовать ситуацию вокруг Украины ради собственных интересов.
В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию. И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела.
Жан-Люк Меланшон, французский политик
Аналитик уточнил, что РФ действительно на данный момент перемещает войска в пределах своей территории, а Североатлантический альянс пытается этому помешать вопреки мировому правопорядку. По словам политика, размещение в Польше ракет и системы ПРО США заставляет российскую стороны чувствовать угрозу для безопасности.
Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине.
Фото и видео: francetvinfo.fr
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