Жан-Люк Меланшон считает, что ситуация с Украиной не касается Франции.

Во Франции назвали агрессором НАТО, а не Россию. Такое заявление в эфире местного телеканала France 2 сделал лидер политической партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. По мнению эксперта, в настоящее время США потеряли главенствующее положение на международной арене, поэтому пытаются использовать ситуацию вокруг Украины ради собственных интересов.

В сложившейся кризисной ситуации США не могут определиться, кого им считать главным противником — Китай или Россию. И что в итоге делают Штаты? Они хотят, чтобы Украину приняли в НАТО. Нам, французам нет до этого никакого дела. Жан-Люк Меланшон, французский политик

Аналитик уточнил, что РФ действительно на данный момент перемещает войска в пределах своей территории, а Североатлантический альянс пытается этому помешать вопреки мировому правопорядку. По словам политика, размещение в Польше ракет и системы ПРО США заставляет российскую стороны чувствовать угрозу для безопасности.

Во Франции заявили о независимой от США позиции Европы по Украине.

Фото и видео: francetvinfo.fr