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Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники

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Жертвой трагедии стал один человек.

В американском штате Флорида внедорожник врезался в магазин пиротехники. Инцидент зафиксирован на территории города Уэст-Мэлборн. Правоохранительные органы рассказали местным журналистам о том, что в результате трагедии погиб водитель автомобиля. В настоящее время его личность устанавливается. СМИ говорят о том, что пикап столкнулся с внедорожником, после чего машины вылетели на парковку магазина с фейерверками. Во втором транспортном средстве никто не пострадал. Люди из машины попытались войти в здание для того, чтобы помочь пострадавшему, но в помещении возник огонь. Им пришлось спасаться самим. Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться. В ликвидации пламени участвовали несколько десятков специалистов экстренного ведомства

Когда я пришел сюда, фейерверки все еще шли.

Патрик Вольтер, начальник местной пожарной охраны

Сотрудник экстренного ведомства пояснил, что было смертельно опасно приближаться к магазину фейерверков, так как "выстрелы" имели хаотический характер, а петарды и хлопушки взрывались в разные стороны.

Трамп заявил Канье Уэсту, что тот проиграет на президентских выборах 2024 года.

Фото и видео: социальные сети

Теги: пиротехника, уэст-мэлборн, флорида
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Пожар,

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