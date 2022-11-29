Во Флориде внедорожник врезался в магазин пиротехники

Жертвой трагедии стал один человек.

В американском штате Флорида внедорожник врезался в магазин пиротехники. Инцидент зафиксирован на территории города Уэст-Мэлборн. Правоохранительные органы рассказали местным журналистам о том, что в результате трагедии погиб водитель автомобиля. В настоящее время его личность устанавливается. СМИ говорят о том, что пикап столкнулся с внедорожником, после чего машины вылетели на парковку магазина с фейерверками. Во втором транспортном средстве никто не пострадал. Люди из машины попытались войти в здание для того, чтобы помочь пострадавшему, но в помещении возник огонь. Им пришлось спасаться самим. Сотрудникам магазина удалось благополучно выбраться. В ликвидации пламени участвовали несколько десятков специалистов экстренного ведомства

Когда я пришел сюда, фейерверки все еще шли. Патрик Вольтер, начальник местной пожарной охраны

Сотрудник экстренного ведомства пояснил, что было смертельно опасно приближаться к магазину фейерверков, так как "выстрелы" имели хаотический характер, а петарды и хлопушки взрывались в разные стороны.

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Фото и видео: социальные сети