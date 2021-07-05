Во Флориде снесли уцелевшую часть обрушившегося жилого дома

Дом обрушился 24 июня, 24 человека погибли.

В штате Флорида Соединенных Штатов снесли оставшуюся часть жилого дома, который рухнул на позапрошлой неделе. Об этом информирует телеканал CBS Miami.

Согласно данным СМИ, снос осуществлялся при помощи серии взрывов. Местным жителям не рекомендовалось выходить на улицу в ходе проведения работ. После обрушения в воздухе повисло облако пыли.

Снос нужен был для продолжения поисково-спасательных работ, так как оставшаяся часть здания могла обвалиться в любой момент. Операции по поиску людей под обломками дома продолжатся в скором времени.

Напомним, многоэтажный дом частично обрушился 24 июня. В результате этого оказались разрушенными около половины из 130 расположенных в нем квартир. На данный момент подтверждена гибель 24 человек. Неизвестной остается судьба 121 человека. Причина обрушения здания не раскрыта.

Ранее президент США назвал граждан из стран и регионов, которые пострадали во время обрушения здания во Флориде.

Видео: YouTube / USA TODAY