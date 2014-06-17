Во Флориде хакер похитил идентификационные данные погибших при обрушении дома

Чарльз Беркетт призвал американцев заблокировать счета погибших.

В американском штате Флорида хакер похитил идентификационные данные погибших при обрушении дома в городе Серфсайд. Об этом в эфире местного телеканала WPLG рассказал мэр Чарльз Беркетт. По сведениям чиновника, в Сеть утекли данные о нескольких человек.

Я с нетерпением жду того, что этого человека задержат наши полицейские. Они ведут поиски. Чарльз Беркетт, мэр Серфсайда

Глава города уточнил, что родственникам жертв, погибших во время трагедии с обрушением многоэтажного дома, следует заблокировать банковские карты погибших. Напомним, что наличие идентификационных данных погибших облегчает для киберпреступников доступ к финансовым счетам жертв.

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97.