Во Флориде хакер похитил идентификационные данные погибших при обрушении дома

В американском штате Флорида хакер похитил идентификационные данные погибших при обрушении дома в городе Серфсайд. Об этом в эфире местного телеканала WPLG рассказал мэр Чарльз Беркетт. По сведениям чиновника, в Сеть утекли данные о нескольких человек.
Я с нетерпением жду того, что этого человека задержат наши полицейские. Они ведут поиски.
Чарльз Беркетт, мэр Серфсайда
Глава города уточнил, что родственникам жертв, погибших во время трагедии с обрушением многоэтажного дома, следует заблокировать банковские карты погибших. Напомним, что наличие идентификационных данных погибших облегчает для киберпреступников доступ к финансовым счетам жертв.
Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 97.
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