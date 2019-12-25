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Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мёртвым в своём доме
Сегодня, 14:34
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matveyvn

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мёртвым в своём доме

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Бенджамин Кио — сын от первого брака Лизы Мари Пресли с музыкантом Дэнни Кио.

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мёртвым в своём доме. Ему было 27 лет. Об этом сообщает таблоид TMZ.

Известно, что на теле Кио были найдены огнестрельные ранения.

Мать погибшего Лиза Мари Пресли "разбита горем, безутешна и опустошена". Об этом рассказал её менеджер.

Бенджамин Кио — сын от первого брака Лизы Мари Пресли с музыкантом Дэнни Кио. Бенджамин также занимался музыкой, но не вел публичный образ жизни.

Ранее мы писали, что Эннио Морриконе похоронили на кладбище в Риме.

Теги: смерть, шоу-бизнес, элвис пресли
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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