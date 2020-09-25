Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе

Остальным демонстрантам удалось разбежаться.

Американец на внедорожнике сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе. Об этом рассказали местные журналисты из газеты Los Angeles Times со ссылкой на заявление властей. В СМИ уточнили, что беспорядки связаны с протестом из-за гибели афроамериканки Брионны Тейлор. Женщина умерла в марте 2020 года из-за пули полицейского в Луисвилле. Накануне стало известно, что ни один из офицеров, участвовавших в операции, не получит обвинения в убийстве. После самого Луисвилля протесты перекинулись на Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Диего и Нью-Йорк.

В ЛА демонстрации затронули Голливуд. Там состоялась акция несогласных. Люди прошли по бульвару Сансет. В какой-то момент черный автомобиль совершил наезд на митингующего. В результате пострадавший упал на спину. К нему была вызвана бригада парамедиков. Остальные демонстранты смогли убежать от машины.

Два полицейских получили ранения во время протестов в Луисвилле.

Видео: Twitter / @jessicarayerog1