Власти перераспределят финансирование на строительство метрополитена Петербурга

В этом году финансирование на строительство Красносельско-Калининской ветки от станции "Казаковская" до станции "Обводный канал 2" уменьшат.

В Смольном решили перераспределить финансирование на строительство метрополитена на ближайшее время, об этом сообщили в проекте постановления городского правительства.

В документе, проходящем антикоррупционную экспертизу на данный момент, указано следующее: "произвести перераспределение утвержденных на 2021, 2022 годы объемов работ, предусмотренных КРТИ, между объектами АИП на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В том числе, финансирование на продолжение Красносельско-Калининской ветки сократят на 1,3 млрд рублей. На строительство Лахтинско-Правобережной линии метро решили сократить 398 миллионов рублей.

В 2021 году 309 дополнительных миллионов рублей решено отправить на замену эскалаторов на станции метро "Технологический институт-1".

Ранее мы писали, что строительство двух новых веток метро в Петербурге опять перенесли.

Фото: Piter.TV