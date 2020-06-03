Власти Японии заявили, что проект "Сахалин-2" важен для страны

Хирокадзу Мацуно оценил необходимость обеспечения поставок газа и электроэнергии.

Власти Японии заявили, что проект "Сахалин-2" крайне важен для страны с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергетических ресурсов (газа и электроэнергии). Соответствующее заявление в рамках регулярной пресс-конференции в Токио с местными журналистами сделал генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Чиновник объяснил, что на данный энергетический проект приходится около 8% от японского импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Проект "Сахалин-2" является важным с точки зрения электроэнергии и стабильных поставок поставок газа. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

В кабинете министров Японии вопрос сохранения участия в российском проекте будет решен при участии бизнес-индустрии. Таким образом Хирокадзу Мацуно ответил на вопрос СМИ о создании нового оператора для проекта. В Токио намерены реагировать на изменения в сотрудничестве с представителями правительства и предпринимателями. В Японии защищают национальные интересы, интересы компаний.

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Фото и видео: YouTube / s zkeyのスーシーch