  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
121
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Японии отреагировали на утверждение в России Морской доктрины

0 0

Власти будут внимательно следить за движением российской армии вокруг страны и северных территорий.

Замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара высказался об утверждении в России Морской доктрины. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В воскресенье, 31 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины. По словам главы государства, в ней открыто обозначены границы и зоны национальных интересов страны. Кихара отметил, что Япония внимательно следит за движением российской армии вокруг страны и северных территорий.

Мы ведем сбор информации, а в случае необходимости доводим до сведения российской стороны нашу позицию.

Сэйдзи Кихара, замгенсекретаря правительства Японии

Ранее Путин рассказал о значении Морской доктрины.

Видео: YouTube / s zkeyのスーシーch

Теги: морская доктрина, россия, сэйдзи кихара, япония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии