В Японии отреагировали на утверждение в России Морской доктрины

Власти будут внимательно следить за движением российской армии вокруг страны и северных территорий.

Замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара высказался об утверждении в России Морской доктрины. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В воскресенье, 31 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Морской доктрины. По словам главы государства, в ней открыто обозначены границы и зоны национальных интересов страны. Кихара отметил, что Япония внимательно следит за движением российской армии вокруг страны и северных территорий.

Мы ведем сбор информации, а в случае необходимости доводим до сведения российской стороны нашу позицию. Сэйдзи Кихара, замгенсекретаря правительства Японии

Ранее Путин рассказал о значении Морской доктрины.

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