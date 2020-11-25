Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

В настоящее время трое россиян находятся на карантине.

Власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Франс Пресс" со ссылкой на правоохранительные органы. Также известно, что задержаны две китайские рыбацкие лодки. Все судна подозреваются в том, что незаконно находились в водах страны.



Задержание произошло 19 января. Лодки заметил патрульный катер. Экипажи китайских рыбацких лодок заподозрили в нелегальной ловле рыбы. Во время переправки судов в Порт-Вилу патруль также заметил российскую яхту недалеко от города Луганвиль. На ней находились три гражданина РФ. Все они были задержаны.

Сейчас все подозреваемые находятся на карантине. Позже их будет ждать допрос.

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Фото: Piter.tv