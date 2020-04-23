Бандула Гунавардана рассказал, что проблему удалось решить.

Власти Шри-Ланки извинились за арест самолета "Аэрофлота". Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" рассказал местный министр по транспорту Бандула Гунавардана. По словам чиновника, следует говорить о "чудовищной ошибке", поэтому страна обещает российским партнерам, что подобный инцидент больше не повторится. Он добавил, что на текущий момент проблема решена.

Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке. Бандула Гунавардана, министр по транспорту

Напомним, что ранее российская компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в в неофициальную столицу Шри-Ланки Коломбо вскоре после задержания (2 июня) воздушного борта Airbus A330-300. Дипломаты из Москвы выразили протест послу. Местный перевозчик Airport and Aviation Services Ltd, который выступал вторым ответчиком по этому делу, в суде Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора. В Шри-Ланке полагают, что конфликт между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited должен решаться без участия Коломбо.

На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости