Сначала будут запущены рейсы из Москвы и СПБ до Коломбо.

На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился местный министр по транспорту Бандула Гунавардана. Чиновник отметил, что в Коломбо ожидают восстановление рейсов к середине октября. Сначала к перелетам будет подключена Москва, а после - Санкт-Петербург.

Сначала мы попытаемся восстановить рейсы из Москвы в Коломбо и обратно После этого – Санкт-Петербург... Мы надеемся возобновить их к середине октября этого года. Бандула Гунавардана, министр транспорта

Эксперт добавил, что о перелетах в другие города можно будет задуматься позже. Он призвал в первую очередь восстановить авиасообщение между столицами. Шри-Ланка уверена, что в России придерживаются такого же стремления о перелетах.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости