Парламент Шри-Ланки утвердил врио президента главой государства

Ранил Викремесингхе больше не является врио президента. Он получил постоянную должность.

Парламент Шри-Ланки утвердил временно исполняющего обязанности президента главой государства. Председатель местной счетной комиссия на заседании объявил о том, что должность получает Ранил Викремесингхе. Политик, действующий премьер-министр стал лидером страны по результатам проведенного парламентского голосования. Заседание законодательного органа транслировалось в прямом эфире на новостном портале Adaderana.

По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе.. Дхаммика Дасанаяке, глава счетной комиссии Шри-Ланки

Жители Шри-Ланки на митинге потребовали от президента уйти в отставку.

Фото и видео: Parliament of Sri Lanka