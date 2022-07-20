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Парламент Шри-Ланки утвердил врио президента главой государства

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Ранил Викремесингхе больше не является врио президента. Он получил постоянную должность.

Парламент Шри-Ланки утвердил временно исполняющего обязанности президента главой государства. Председатель местной счетной комиссия на заседании объявил о том, что должность получает Ранил Викремесингхе. Политик, действующий премьер-министр стал лидером страны по результатам проведенного парламентского голосования. Заседание законодательного органа транслировалось в прямом эфире на новостном портале Adaderana.

По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе..

Дхаммика Дасанаяке, глава счетной комиссии Шри-Ланки

Жители Шри-Ланки на митинге потребовали от президента уйти в отставку.

Фото и видео: Parliament of Sri Lanka

Теги: врио, ранил викремесингхе, шри-ланка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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