Власти Петербурга не будут блокировать льготные проездные пенсионерам

Однако горожане старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что Смольный решил не блокировать льготные проездные петербургским пенсионерам. Об этом сообщают Невские новости со ссылкой на комитет по транспорту.

Отмечается, что власти Петербурга решили вместо блокировки проездных более усердно обрабатывать весь общественный транспорт. При этом уже как неделю петербуржцы старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что с понедельника, 23 ноября, в Петербурге действуют новые коронавирусные ограничения.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе начали бесплатно выдавать лекарства пациентам с коронавирусом.

Фото:Piter.TV