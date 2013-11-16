Власти Петербурга признали, что ошиблись с концом пандемии коронавируса

Лисовец заявил, что новый штамм изменил прогнозы властей.

Как рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в Смольном рассчитывали, что пандемия исчерпает себя еще в 2020 году. Однако все оказалось иначе. Об этом он сообщил 30 декабря, в четверг, в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Лисовец заявил, что новый штамм изменил прогнозы властей.

Мы рассчитывали, что пандемия фактически исчерпала себя к концу года, и мы с этим уже не столкнемся в 2021. Но к сожалению, новый штамм вируса "дельта", он определил существенный рост заболевших, и многим медработникам пришлось второй год без отпусков и без выходных обеспечивать жителей медицинской помощью. рассказал Лисовец

Напомним, что более 2,8 млн петербуржцев сделали прививки от коронавируса в 2021 году. В этом году увеличили поставки вакцины, а также количество пунктов вакцинации. На на 31 декабря 2020 года в Петербург поступило 22,6 тыс. доз вакцины, было развернуто 69 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. В конце декабря этого года в город поступило 4 039 275 доз вакцины, развернуто более 240 пунктов вакцинации.

Ранее стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Ленобласти. В этом году на лечение больных коронавирусом ушли около половины бюджета региона. Все эти средства могли пойти на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, на восстановление памятников архитектуры.

Фото: Piter.tv