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Более 2,8 млн петербуржцев сделали прививки от коронавируса в 2021 году
Сегодня, 20:16
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Более 2,8 млн петербуржцев сделали прививки от коронавируса в 2021 году

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Первым компонентом вакцины в прошлом году привились 5927 человек, а в конце этого года - более 2 865 000 человек. 

В четверг, 30 декабря, в комитет по здравоохранению Петербурга подвели итоги уходящего года. Так, за год привились более 2 865 000 горожан. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. 

Как рассказал Лисовец, в этом году увеличили поставки вакцины, а также количество пунктов вакцинации. На на 31 декабря 2020 года в Петербург поступило 22,6 тыс. доз вакцины, было развернуто 69 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. В конце декабря этого года в город поступило 4 039 275 доз вакцины, развернуто более 240 пунктов вакцинации.

Первым компонентом вакцины в прошлом году привились 5927 человек, а в конце этого года - более 2 865 000 человек. 

Добавим, что за этот год начали ремонтировать 78 поликлиник и больниц, также  впервые за многие годы в петербургские поликлиники поступило более 1200 аппаратов. Отмечается, что 22 единицы нового оборудования отправятся в 10 больниц. 

Ранее в России создали тест для определения "омикрон"-штамма. По длительности выполнение этого теста займет не больше времени, чем ПЦР-диагностика.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по здравоохранению, коронавирус, прививка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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