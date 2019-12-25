Более 2,8 млн петербуржцев сделали прививки от коронавируса в 2021 году

Первым компонентом вакцины в прошлом году привились 5927 человек, а в конце этого года - более 2 865 000 человек.

В четверг, 30 декабря, в комитет по здравоохранению Петербурга подвели итоги уходящего года. Так, за год привились более 2 865 000 горожан. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Как рассказал Лисовец, в этом году увеличили поставки вакцины, а также количество пунктов вакцинации. На на 31 декабря 2020 года в Петербург поступило 22,6 тыс. доз вакцины, было развернуто 69 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник. В конце декабря этого года в город поступило 4 039 275 доз вакцины, развернуто более 240 пунктов вакцинации.

Первым компонентом вакцины в прошлом году привились 5927 человек, а в конце этого года - более 2 865 000 человек.

Добавим, что за этот год начали ремонтировать 78 поликлиник и больниц, также впервые за многие годы в петербургские поликлиники поступило более 1200 аппаратов. Отмечается, что 22 единицы нового оборудования отправятся в 10 больниц.

Ранее в России создали тест для определения "омикрон"-штамма. По длительности выполнение этого теста займет не больше времени, чем ПЦР-диагностика.

Фото: Piter.tv