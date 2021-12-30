Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Ленобласти

В этом году на лечение больных коронавирусом ушли около половины бюджета региона. Все эти средства могли пойти на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, на восстановление памятников архитектуры.

В Ленинградской области посчитали во сколько обходится лечение больных коронавирусом.

Фактическая стоимость при легкой степени течения заболевания составляет 105 165 рублей на человека, со среднетяжелым течением – 169 283 рубля, в случае тяжелого течения сумма увеличивается до 232 088 рублей, для крайне тяжелого течения это уже 345 867 рублей на человека. Отдельный бюджет на долечивание – 112 741 рубль на человека.

В этом году в Ленобласти в среднем за месяц насчитывали более 90 тысяч больных, по данным на ноябрь количество заболевших – 645 298 человек. Даже если бы каждый переносил COVID-19 легко, то регион за год потратил бы на лечение более 63 миллиардов рублей. Если представить, что каждый десятый переносил коронавирус в тяжелой форме, то сумма увеличивается еще на 15 миллиардов, а вместе с крайне тяжелыми и долечиванием сумма приближается к ста миллиардам рублей. Это около половины от всего областного бюджета.

Все эти средства могли пойти на ремонт дорог, строительство школ, детских садов, на восстановление памятников архитектуры. Однако, здоровье населения стало приоритетом для регионального правительства.

Бюджет региона на 2022 год составляет 160 миллиардов рублей. Какая часть этих средств уйдет на борьбу с коронавирусом, зависит от нас. Вакцинация, социальная дистанция и ответственность населения – лучшая помощь для экономики региона.

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Видео: Piter.tv