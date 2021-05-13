Власти штата надеются популяризировать прививки от коронавируса среди населения.

Власти Огайо пообещали лотерею и приз в 1 млн долларов вакцинировавшимся от COVID-19. Об этом рассказали журналисты с телеканала "360" со ссылкой на заявление губернатора американского штата Майка Девайна. С конца мая чиновники еженедельно будут проводить лотерею, призванную популяризировать прививки в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Видеообращение с соответствующим заявлением администрация разместила на YouTube-канале.

Через две недели, 26 мая, мы выберем победителя среди взрослых, кто получил как минимум одну дозу вакцины. Такие объявления будут происходить каждую среду на протяжении пяти недель, и каждый победитель получит один миллион долларов. Майк Девайн, губернатор Огайо

Известно, что принять участие в акции смогут граждане, которым уже исполнилось 18 лет. Они должны являться жителями штата. Еще одним условием для участия в лотереи станет тот момент, что кандидат должен получить по меньшей мере одну дозу вакцины до момента выявления победителя. Аналогичное мероприятие будет проведено для подростков от 12 до 17 лет. Пятерым школьникам власти Огайо оплатят обучение в одном из университетов штата.

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Видео: YouTube / The Ohio Channel