В Петербурге малыша с редкой болезнью иключили из конкурса на бесплатный укол

Петербургская семья, надеявшаяся на победу в лотерее на бесплатный укол препарата Zolgensma, случайно узнала, что ее исключили из конкурса, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Получить укол лекарства за 160 миллионов рублей – единственный шанс ребенка на нормальную жизнь. У годовалого Матвея редкое генетическое заболевание: спинальная мышечная атрофия. Мама мальчика пояснила, что среди больных этой болезнью детей разыгрывается лотерея. Документы на участие семья подала до 6 июля, когда должны были ввести новые правила (дети, которые находятся на поддерживающей терапии, не могут участвовать в конкурсе), однако правила изменили 22 июня, но никто об этом не сообщил.
30 миллионов рублей уже собраны, осталось собрать еще 130.
Ранее мы писали, что дети, освобожденные из заложников в Колпино, до мая останутся в социальном центре.
Фото: Pixabay
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