Прокуратура добилась от Смольного покупки лекарства ребенку за 2 миллиона рублей

Ведомство проследило, чтобы комздрав обеспечил выдачу лекарства в нужном количестве и закупил препарат на год.

В понедельник, 8 февраля, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что региональное управление проверило жалобу местных жителей: Смольный не обеспечивает детей с редкими заболеваниями необходимыми лекарствами.

Благодаря проверке одному маленькому петербуржцу купили препарат стоимостью более 2 миллионов рублей. Помимо этого сотрудники прокуратуры добились от комитета по здравоохранению выдачу лекарств в требуемом количестве и организацию закупки препарата на год.

Ранее мы писали, что в Петербурге малыша с редкой болезнью исключили из конкурса на бесплатный укол.

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