  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дети, освобожденные из заложников в Колпино, до мая останутся в социальном центре
Сегодня, 14:46
800
nadezhda_sib

Дети, освобожденные из заложников в Колпино, до мая останутся в социальном центре

0 0

Ребята видятся с матерью. Сейчас специалисты восстанавливают их здоровье.

Шестеро мальчиков, которых в ноябре 2020 года отец держал в заложниках, до сих пор находятся в Центре содействия семейному воспитанию. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурга.

Дети регулярно видятся с матерью, иногда проводят с ней выходные, но окончательно воссоединятся только весной. В мае семья переедет в Архангельск, где у женщины есть квартира.

В Центре ребята учатся, проходят плановые медицинские обследования. К маме они вернутся полностью здоровыми. 

Напомним, жительница Колпино обратилась в полицию 24-го ноября 2020-го года. Супруг выгнал ее из квартиры на Пролетарской улице, после чего закрылся с детьми и угрожал им. После разговоров с прокурором мужчина сдался. Детей госпитализировали. Некоторые пострадали от действий отца. Кроме того, у всех детей были признаки истощения. После случившегося мать детей решила переехать в Архангельск.

Фото: pixabay.com

Теги: заложники, омбудсмен, центр содействия семейному воспитанию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии