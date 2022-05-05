Иван Дуке рассказал об опасности преступника.

Власти Колумбии передали США главаря наркокартеля "Клан залива". Соответствующее обращение к подписчикам сделал глава государства в собственном аккаунте в социальных сетях. лидер южноамериканской республики Иван Дуке рассказал, что речь идет о таком персонаже как Дайро Усугу по прозвищу Отоньель.

Я хочу сообщить, что Дайро Антонио Усуга по прозвищу Отоньель был экстрадирован. пост президента Колумбии

Дуке заметил, что Усуга является преступником, которого сравнить возможно только с Пабло Эскобаром. В Колумбии и всем мире мужчина считается самым опасным наркоторговцем. Он подозревается в убийствах общественно-политических лидеров, представителей правоохранительных органов, а также несовершеннолетних граждан.

Одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" задержали в Колумбии.

Фото и видео: Twitter / @infopresidencia