Одного из главарей наркогруппировки "Клан залива" задержали в Колумбии

Полиция и военные страны поймали Проклятого Патрика.

В Колумбии задержали одного из главарей наркогруппировки "Клан залива". Соответствующая информация появилась в социальных сетях. По данным местного министра обороны Диего Молано, операция проводилась правоохранительными органами и военнослужащими. Пойман мужчина, известный в криминальных кругах под именем Проклятый Патрик.

Проклятый Патрик, главарь "Клана Залива" был задержан. Он является одним из самых разыскиваемых преступников в Сукре. пост Диего Молано в соцсетях

Военно-морские силы Колумбии заметили, что Паласиос вступил в преступное сообщество "Клан залива" в 2012 году. В 2016 году его отправили работать в муниципалитет Сантьяго-де-Толу в подструктуру клана "Мануэль Хосе Гайтан". С 2021 года мужчина был назначен руководителем данного вооруженного крыла. Власти страны назначили награду за информацию о нем в размере 25 миллионов колумбийских песо (около 6,6 тысячи американских долларов).

Напомним, что группировка "Клан Залива" объединяла до недавнего времени около полутора тысяч злоумышленников.

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