Иван Дуке рассказал, что Колумбия имеет больший потенциал по поставкам, чем Венесуэла.

Президент Колумбии выразил готовность увеличить поставки нефти в США. Такое заявление Иван Дуке сделал во время переговоров в Белом доме. Ранее делегация из Латинской Америки прибыла на встречу с американскими коллегами в Вашингтон. По словам политика, Колумбия обладает большим энергетическим потенциалом и возможность поставок углеводородов по сравнению с Венесуэлой.

Колумбия сегодня может обеспечить около 3% нефти, которую импортируют США. И мы увеличим поставки настолько, насколько сможем. Мы ясно дали понять Байдену и его команде. Иван Дуке, президент Венесуэлы

Президент республики уточнил, что в настоящее время на территории Колумбии производится более 890 тысяч баррелей нефти ежедневно. В ближайшее время страна намерена увеличить показатель до 1 млн.

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Фото: Белый дом