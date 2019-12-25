Байден: рост цен на топливо в США - болезненная тема

Глава США заявил, что санкции против РФ являются важной борьбой.

Американский президент Джо Байден признал, что рост розничных цен на топливо в стране является болезненной темой для граждан. В связи с этим правительство намерено наращивать объемы по добыче энергетических ресурсов. Такое заявление глава США сделал в рамках своего выступления перед представителями Национального комитета демократов.

Думаю, американцы знают, как важна эта борьба…Сегодня цены - это болезненный вопрос…К концу года наша добыча будет больше, чем когда-либо за последние несколько лет. Джо Байден, президент США

Напомним, что в настоящее время стоимость бензина на американских автозаправках обновляет исторический максимум уже третий день подряд. За 10 марта показатель превысил цену в 4,31 доллара за один галлон топлива (3,785 литра) марки Regular (соответствует российскому бензину АИ-92).

Белый дом: РФ будут ждать "значительные последствия" в ответ на эскалацию.

Фото и видео: Белый дом