Белый дом: РФ будут ждать "значительные последствия" в ответ на эскалацию

Джен Псаки не смогла назвать даты, когда РФ почувствует на себе изоляцию и санкции.

Белый дом утверждает, что РФ будут ждать "значительные последствия" в ответ на эскалацию. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене. Пресса попросила чиновницу прокомментировать меры, принимаемые в качестве ответа Москве по ситуации вокруг Украины.

Мы четко заявили, и наши действия являются тому подтверждением, что каждый шаг в сторону эскалации, предпринятый Путиным и российским правительством, будет иметь значительные последствия…Когда это изменит его планы? Этому я не могу дать прогноза. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

США рассчитывают на то, что жесткие западные санкции изменят курс руководства России, что скажется на завершении конфликта на Украине. Пока что Вашингтон не понимает, когда это произойдет. Псаки уточнила, что расчет аналитиков заключается в том, что финансовые ограничения и мобилизация мирового сообщества окажут воздействие на политику РФ.

Белый дом: нет переговоров с Венесуэлой о закупке нефти.

Фото и видео: Белый дом