В штате Андхра-Прадеш назвали возможные причины возникновения болезни.

Власти Индии назвали одну из причин неизвестной болезни на юге страны. По данным местного издания Hindustan Times, население города Элуру и окрестностей пострадали из-за отравления ртутью и другими тяжелыми металлами. СМИ ссылаются на заявление Джаганмохаму Редди, главного министра правительства от штата Андхра-Прадеш.

Национальный институт питания обнаружил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в избыточных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей Джаганмохаму Редди, главный министр штата Андхра-Прадеш

Чиновник уточнил, что 11 декабря в Элуру выявлено четыре новых случая заболевания. Сейчас число пациентов достигло 613. Из них 13 человек находятся на стационарном лечении, остальные выписаны из госпиталей. Три человека скончались от болезни. Предположительно, два из них погибли из-за обострения хронических заболеваний.

Джаганмохаму Редди напомнил, что ранее медики нашли в крови пациентов свинец и никель. Однако выводы специалистов исключают заражение питьевой воды. Пробы воды в одном из районов города показали большое число пестицидов (норма превышена в тысячу раз).

Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни.

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