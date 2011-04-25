  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:06
50
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Власти Херсонской области призвали считать регион частью России

0 0

Замглавы администрации региона призвал уехавших жителей вернуться обратно.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал считать регион частью России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеосообщении Стремоусов призвал жителей региона, которые покинули его после начала спецоперации, вернуться обратно. Он отметил, что в Херсонской области налаживается жизнь, а все нуждающиеся получают гуманитарную помощь.

Приезжайте на Херсонщину, мы вас ждем, подавайте документы на получение российского гражданства в упрощенной форме.

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Ранее мы сообщали, что СК проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России.

Видео: Telegram / Стремоусов Кирилл

Теги: кирилл стремоусов, россия, украина, херсонская область
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии