Власти Херсонской области призвали считать регион частью России

Замглавы администрации региона призвал уехавших жителей вернуться обратно.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал считать регион частью России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеосообщении Стремоусов призвал жителей региона, которые покинули его после начала спецоперации, вернуться обратно. Он отметил, что в Херсонской области налаживается жизнь, а все нуждающиеся получают гуманитарную помощь.

Приезжайте на Херсонщину, мы вас ждем, подавайте документы на получение российского гражданства в упрощенной форме. Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Ранее мы сообщали, что СК проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России.

Видео: Telegram / Стремоусов Кирилл