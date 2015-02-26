СК проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России

Светлана Петренко рассказала о проверке сотрудников СБУ и члена "Азова".

Российский Следственный комитет проверяет ряд украинских националистов на причастность к покушению на военных России. Соответствующее заявление сделала официальный представитель пресс-службы надзорного ведомства Светлана Петренко на YouTube-канале. В частности, анализируется деятельность двух сотрудников СБУ, а также солдата местного неонацистского батальона "Азов". Ведется уголовное дело. Одному из мужчин заочно предъявлено обвинение.

Из ФСБ получены сведения о других лицах, причастных к совершенному преступлению. Среди них сотрудник СБУ Виталий Посохов. Он осуществлял видеозапись стрельбы по ногам российских военных. пресс-служба СК РФ

Подозреваемые планировали нанести множественные телесные повреждения военнослужащим, в том числе и с использованием огнестрельного оружия. Иностранцы покушались на здоровье и жизни минимум восьми человек. Посохова СК РФ планирует объявить в розыск. Также проверяется причастность к преступлениям Ивана Никифорова и начальника УСБУ в Харьковской области Сергея Пшеничного.

Глава СК изучит обращение депутатов Петербурга о сносе исторических зданий в центре.

"Азов" - украинская организация, считающаяся на территории РФ террористической, неонацистской и экстремистской. Ее деятельность запрещена.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России