В учебных заведениях запрещено исполнять политические песни.

Власти Гонконга запретили в школах петь гимн протестного движения. Об этом рассказал министр по вопросам образования региональной администрации Кевин Ян. Чиновник объяснил, что несовершеннолетним запрещается исполнять политические песни. В список включена "Слава Гонконгу".

Мы хотели бы подчеркнуть, что в школах запрещается проводить какую-либо политическую пропаганду. И никто, включая учеников, не должен играть, петь и транслировать песни Кевин Ян, министр по вопросам образования администрации Гонконга

Чиновник заметил, что в школах дети должны учиться. Образовательные учреждения не должны быть использованы для выражения политических требований. Он призвал учеников не принимать участие в бойкотах занятий, выстраивани "живых цепей" в поддержку идей демократии. По словам Яна, радикальные антиправительственные силы используют несовершеннолетних жителей Гонконга, чтобы играть в политические игры. Он уверен, что детей намеренно вводят в заблуждение.

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Видео: YouTube / Wiring HK