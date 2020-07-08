  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
40
lesjasap
Код вставки плеера

Власти Гонконга запретили в школах петь гимн протестного движения

0 0

В учебных заведениях запрещено исполнять политические песни.

Власти Гонконга запретили в школах петь гимн протестного движения. Об этом рассказал министр по вопросам образования региональной администрации Кевин Ян. Чиновник объяснил, что несовершеннолетним запрещается исполнять политические песни. В список включена "Слава Гонконгу".

Мы хотели бы подчеркнуть, что в школах запрещается проводить какую-либо политическую пропаганду. И никто, включая учеников, не должен играть, петь и транслировать песни

Кевин Ян, министр по вопросам образования администрации Гонконга

Чиновник заметил, что в школах дети должны учиться. Образовательные учреждения не должны быть использованы для выражения политических требований. Он призвал учеников не принимать участие в бойкотах занятий, выстраивани "живых цепей" в поддержку идей демократии. По словам Яна, радикальные антиправительственные силы используют несовершеннолетних жителей Гонконга, чтобы играть в политические игры. Он уверен, что детей намеренно вводят в заблуждение.

Помпео обвинил КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла".

Видео: YouTube / Wiring HK

Теги: беспорядки, гимн, гонконг, китай, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии