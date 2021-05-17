Авиарегулятор Бермуд приостановил летную сертификацию российских самолетов

Речь идет о воздушных судах, находящихся в реестре Бермуд (Airbus и Boeing). В ВСАА полагают, что российские самолеты не пригодны к полетам.

Российские авиакомпании не смогут получать сертификаты летной годности, зарегистрированные на территории Бермудов. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской авиации Бермудских островов (ВСАА).

Самолеты, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями, проходят сертификацию в соответствии с соглашением между двумя странами. Авиарегулятор считает, что антироссийские санкции оказали серьезное влияние на способность осуществлять контроль за обеспечением безопасности самолетов российских авиакомпаний. Речь идет о воздушных судах, находящихся в реестре Бермуд (Airbus и Boeing). В ВСАА полагают, что российские самолеты не пригодны к полетам.

Летать на таком самолете – это все равно, что ездить с аннулированными правами на угнаной машине с недействительными номерами. Топ-менеджер российского перевозчика (цитата РБК)

Ранее мы сообщили, что Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации в Украине.

Фото: pixabay